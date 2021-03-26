Видеоролик, созданный человекоподобным роботом Софией, продали на аукционе за 688 888 миллионов долларов. Кто приобрел произведение искусства и в каком формате прошел аукцион — читайте дальше.

Видеоролик называется Sophia Instantiation. Произведение искусства продали на аукционе в формате NFT. Кто приобрел ролик пока неизвестно.

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Исторический момент

Кроме 12-секундного файла в формате МР4 покупатель получит реальное изображение нарисованное "Софией" на распечатке ее автопортрета. Продажа войдет в историю, ведь впервые робот-гуманоид с искусственным интеллектом получил средства от продажи NTF.

NTF (non-fungible tokens, на русском - взаимозаменяемые токены) - это отдельная категория криптовалют, где каждая монета является уникальной. Особенностью этой системы является невозможность обменять одну купюру или монету на другую. Активы существуют только в собственной криптосистеме.

Аукцион NFT позволяет проверить право собственности лота и подлинность цифровых объективов. Невзаимозаменяемые токены стали новым "инвестиционным увлечением" .

Глава компании Hanson Robotics, которая стоит за созданием робота-гуманоида, Дэвид Хансон выразил удивление темпам торгов перед их закрытием. По его словам, на аукционе разгорелась настоящая "война ставок".

Произведение работа Софии продали на аукционе: смотрите видео

Что известно о роботе Софии

Человекоподобный робот был представлен мировому сообществу в 2016 году.

"София" создает свои работы совместно с художником Андреа Боначето, прославившийся картинами известных людей. В частности, он создал портрет главы Tesla и SpaceX Илона Маска. Робот объединил элементы произведений Боначето, истории искусства и собственных рисунков.