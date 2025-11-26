Чи існує купюра 1000 євро зараз
- Купюри 1000 євро не існує, найбільший номінал – 500 євро.
- Номінал 500 євро було вирішено вивести з обігу через можливе сприяння незаконній діяльності.
Купюри 1000 євро зараз не існує. Щобільше, ЄЦБ її ніколи не випускав. Наразі найбільший номінал єврової банкноти – 500.
Які євро є зараз?
ЄЦБ випустив дві серії євро. Перша "побачила світ" ще 1 січня 2002 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейський центральний банк.
У першу серію увійшли номінали 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро. А от друга – дещо відрізняється:
- у другій серії були представлені 5, 10, 20, 50, 100 та 200 євро;
- виходила ця серія з 2013 по 2019 роки.
Цікаво! Друга серія отримала назву "Європа". І це не просто так. Річ у тім, що там зображена героїня грецьких міфів – принцеса Європи.
Чому в другу серію не увійшли 500 євро?
500 євро вирішили вивести з обігу ще у 2019 році. Зараз така банкнота вважається чинною і може використовуватись при розрахунках, повідомляє ЄЦБ.
Банкнота номіналом 500 євро, як і інші номінали банкнот євро, завжди зберігатиме свою вартість і може бути обміняна в національних центральних банках Євросистеми протягом необмеженого періоду часу,
– наголошує ЄЦБ.
Банкноту 500 євро вирішили вивести з обігу не просто так. ЄЦБ вважає, що вона "може сприяти незаконній діяльності".
Що важливо знати про євро зараз?
В Україні мають обмінювати всі євро, які перебувають в обігу та пройшли перевірку. Йдеться, у тому числі про незначно пошкоджені купюри. А от банкноти з ознаками сильного зношення передають на інкасо (ця операція відбувається за тарифами фінустанови).
Як зазначає НБУ, найчастіше у 2024 році підроблювалась банкнота 200 євро. Також відчутна кількість фальшивок були номіналами 100 та 50 євро. Водночас загалом єврових підробок було небагато – 7% від усієї вилученої підробної іноземної валюти.