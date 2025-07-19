Як з'явилась купюра 1 000 гривень?

Купюри номіналом 1000 гривень існували ще за часів УНР і були надруковані у 1918 році в Берліні. На купюрі був однолітерний семизначний серійний номер, а також підписи Директора Державного банку та Скарбника, пише 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

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Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 1918 року / фото Wikipedia

У 1920 році Директорія Української Народної Республіки здійснила друк банкнот номіналом 1 000 гривень, які так і не були введені в обіг. Їхній дизайн включав рослинний орнамент, зображення тризубів, пояснювальні написи, а також підписи Директора Державного банку та Скарбника.

Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 1920 року / фото Wikipedia

Як з'явилась сучасна купюра 1 000 гривень?

Ідею випуску банкноти номіналом 1000 гривень в Україні вперше почали обговорювати ще на початку 1990-х років. Тоді художник Василь Лопата пропонував розмістити на ній портрет Митрополита Петра Могили, однак реалізувати задум не вдалося.

Цікаво! 25 червня 2019 року Національний банк України офіційно повідомив про введення в обіг 1000-гривневої купюри – з 25 жовтня того ж року. Банкноти цього номіналу друкували у 2019, 2021 та 2023 роках на Банкнотно-монетному дворі НБУ.

На лицьовому боці банкноти розміщено портрет Володимира Вернадського разом із його висловом "Я вірю у величне майбутнє України", а на звороті — зображення Будівлі Президії Національної академії наук України, зведеної у 1850-х роках.

Цікаво! У 2024 році Національний банк розпочав випуск модифікованих банкнот гривні четвертого покоління. Їхній дизайн доповнили гаслом "Слава Україні! Героям слава" Нові банкноти поступово замінюватимуть у готівковому обігу зношені купюри зразків 2014 – 2019 років.

Банкнота номіналом 1000 гривень зразка 2024 року / фото Wikipedia

Купюри мають найбільший фізичний розмір серед усіх українських банкнот. Станом на жовтень 2023 року банкнота номіналом 1 000 гривень посідала третє місце за поширеністю серед інших купюр в обігу.

Примітно! Станом на 1 квітня 2024 року в обігу перебувало 263,8 мільйона таких банкнот, що становило 9,8% від загальної кількості банкнот усіх номіналів.