Скільки можна отримати доларів за 100 злотих сьогодні
- 100 злотих обмінюються на приблизно 26,94 долара за середнім банківським курсом, 27,33 долара за середнім курсом в обмінниках, та 27,74 долара за курсом НБУ.
- При обміні через платіжні системи Mastercard та Visa, 100 злотих дорівнюють 24,01 долара.
Результат обміну валюти залежить від курсу, який встановлено у конкретно взятій установі. Важливо розуміти, що протягом дня можуть відбуватися певні коливання.
Яку суму доларів можна отримати за 100 злотих?
Злоті обміняти на долари можна не тільки в банках та обмінниках. Також це реально зробити через платіжні системи, пише 24 Канал.
Відповідно до встановлених курсів, 100 злотих це скільки доларів:
- за середнім банківським курсом 100 злотих це приблизно 26,94 долара;
- за середнім курсом в обмінниках – 27,33 долара;
- за курсом НБУ – 27,74 долара.
А через платіжні системи:
- при обміні через Mastercard, 100 злотих це 24,01 долари;
- Visa – 24,01 долари, повідомляє видання "Мінфін".
100 злотих це скільки у інших валютах?
Якщо орієнтуватися на середній банківський курс, за даними сервісу "Мінфін", вийде, що 100 злотих це:
- приблизно 23,06 євро;
- 1 165 гривні;
- 388 китайських юанів;
- 685 чеських крон;
- 19,98 фунта стерлінгів.
Що важливо знати про курс долара в Україні зараз?
Курс долара в Україні стабільний. Зокрема, офіційний сьогодні – 42,72 гривні за долар.
Протягом січня, імовірно, долар не зростатиме. Люфт коливань офіційного курсу американської валюти очікується в межах 42 – 42,80 гривень.
Банкір Тарас Лєсовий у прогнозі 24 Каналу вказав, що незабаром курс долара в Україні може змінитись. Імовірно, валюта зросте до 43. Проте, це відбуватиметься поступово, без різких коливань.
Важливо! Наразі в Україні діє режим "керованої гнучкості". Тобто, регулятор м'яко контролює ситуацію на ринку, не допускаючи сильних коливань. Зокрема, завдяки валютним інтервенціям.