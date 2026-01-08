Сколько можно получить долларов за 100 злотых сегодня

Результат обмена валюты зависит от курса, который установлен в конкретно взятом учреждении. Важно понимать, что в течение дня могут происходить определенные колебания.

Какую сумму долларов можно получить за 100 злотых?

Злотые обменять на доллары можно не только в банках и обменниках. Также это реально сделать через платежные системы, пишет 24 Канал.

Согласно установленным курсам, 100 злотых это сколько долларов:

по среднему банковскому курсу 100 злотых это примерно 26,94 доллара;

по среднему курсу в обменниках – 27,33 доллара;

по курсу НБУ – 27,74 доллара.

А через платежные системы:

при обмене через Mastercard, 100 злотых это 24,01 доллара;

Visa – 24,01 доллара, сообщает издание "Минфин".

100 злотых это сколько в других валютах?

Если ориентироваться на средний банковский курс, по данным сервиса "Минфин", получится, что 100 злотых это:

примерно 23,06 евро;

1 165 гривны;

388 китайских юаней;

685 чешских крон;

19,98 фунта стерлингов.

Что важно знать о курсе доллара в Украине сейчас?

Курс доллара в Украине стабильный. В частности, официальный сегодня – 42,72 гривны за доллар.

В течение января, вероятно, доллар не будет расти. Люфт колебаний официального курса американской валюты ожидается в пределах 42 – 42,80 гривны.

Банкир Тарас Лесовой в прогнозе 24 Канаke указал, что вскоре курс доллара в Украине может измениться. Вероятно, валюта вырастет до 43. Однако, это будет происходить постепенно, без резких колебаний.

Важно! Сейчас в Украине действует режим "управляемой гибкости". То есть, регулятор мягко контролирует ситуацию на рынке, не допуская сильных колебаний. В частности, благодаря валютным интервенциям.