Сколько можно получить долларов за 100 злотых сегодня
- 100 злотых обмениваются на примерно 26,94 доллара по среднему банковскому курсу, 27,33 доллара по среднему курсу в обменниках, и 27,74 доллара по курсу НБУ.
- При обмене через платежные системы Mastercard и Visa, 100 злотых равны 24,01 доллара.
Результат обмена валюты зависит от курса, который установлен в конкретно взятом учреждении. Важно понимать, что в течение дня могут происходить определенные колебания.
Какую сумму долларов можно получить за 100 злотых?
Злотые обменять на доллары можно не только в банках и обменниках. Также это реально сделать через платежные системы, пишет 24 Канал.
Читайте также Не так уж и хорошо: к чему на самом деле приведет увеличение добычи в Венесуэле
Согласно установленным курсам, 100 злотых это сколько долларов:
- по среднему банковскому курсу 100 злотых это примерно 26,94 доллара;
- по среднему курсу в обменниках – 27,33 доллара;
- по курсу НБУ – 27,74 доллара.
А через платежные системы:
- при обмене через Mastercard, 100 злотых это 24,01 доллара;
- Visa – 24,01 доллара, сообщает издание "Минфин".
100 злотых это сколько в других валютах?
Если ориентироваться на средний банковский курс, по данным сервиса "Минфин", получится, что 100 злотых это:
- примерно 23,06 евро;
- 1 165 гривны;
- 388 китайских юаней;
- 685 чешских крон;
- 19,98 фунта стерлингов.
Что важно знать о курсе доллара в Украине сейчас?
Курс доллара в Украине стабильный. В частности, официальный сегодня – 42,72 гривны за доллар.
В течение января, вероятно, доллар не будет расти. Люфт колебаний официального курса американской валюты ожидается в пределах 42 – 42,80 гривны.
Банкир Тарас Лесовой в прогнозе 24 Канаke указал, что вскоре курс доллара в Украине может измениться. Вероятно, валюта вырастет до 43. Однако, это будет происходить постепенно, без резких колебаний.
Важно! Сейчас в Украине действует режим "управляемой гибкости". То есть, регулятор мягко контролирует ситуацию на рынке, не допуская сильных колебаний. В частности, благодаря валютным интервенциям.