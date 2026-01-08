Яку суму доларів можна отримати за 100 злотих?

Злоті обміняти на долари можна не тільки в банках та обмінниках. Також це реально зробити через платіжні системи, пише 24 Канал.

Відповідно до встановлених курсів, 100 злотих це скільки доларів:

за середнім банківським курсом 100 злотих це приблизно 26,94 долара;

за середнім курсом в обмінниках – 27,33 долара;

за курсом НБУ – 27,74 долара.

А через платіжні системи:

при обміні через Mastercard, 100 злотих це 24,01 долари;

Visa – 24,01 долари, повідомляє видання "Мінфін".

100 злотих це скільки у інших валютах?

Якщо орієнтуватися на середній банківський курс, за даними сервісу "Мінфін", вийде, що 100 злотих це:

приблизно 23,06 євро;

1 165 гривні;

388 китайських юанів;

685 чеських крон;

19,98 фунта стерлінгів.

Що важливо знати про курс долара в Україні зараз?

Курс долара в Україні стабільний. Зокрема, офіційний сьогодні – 42,72 гривні за долар.

Протягом січня, імовірно, долар не зростатиме. Люфт коливань офіційного курсу американської валюти очікується в межах 42 – 42,80 гривень.

Банкір Тарас Лєсовий у прогнозі 24 Каналу вказав, що незабаром курс долара в Україні може змінитись. Імовірно, валюта зросте до 43. Проте, це відбуватиметься поступово, без різких коливань.

Важливо! Наразі в Україні діє режим "керованої гнучкості". Тобто, регулятор м'яко контролює ситуацію на ринку, не допускаючи сильних коливань. Зокрема, завдяки валютним інтервенціям.