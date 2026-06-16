НБУ випустив нові 100 гривень: вони доступні від сьогодні
З 16 червня 2026 року в обіг входять нові банкноти. Це модифіковані зразки, які мають номінал 100 гривень. Чим саме відрізняються ці купюри, читайте далі.
Чим відрізняються нові 100 гривень?
На зворотній стороні банкнот у правій верхній частині нових банкнот номіналом 100 гривень розміщено гасло: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!", повідомляє НБУ.
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Інших змін немає. Нові банкноти відповідають зразкам 2014 року.
Зауважимо, з 16 червня НБУ розпочне видавати нові модифіковані банкноти:
- українським банкам;
- компаніям, які займаються обробленням готівки;
- інкасаторським компаніям.
Зверніть увагу! Громадянам непотрібно спеціально обмінювати старі 100 гривень на нові купюри.
Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 100 гривень попередніх років виготовлення та обов'язкові до приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для виконання платіжних операцій,
– повідомляє Нацбанк.
Введення в обіг таких 100 гривень є завершенням процесу модифікації гривневих банкнот. НБУ це почав робити у серпні 2024 року. Присвячена така ініціатива була 33-й річниці незалежності України.
Які ще банкноти були модифіковані?
- 8 серпня 2024 року були введення в обіг номінали 500 та 1000 гривень. У той же місяць 23 числа – з'явились модифіковані 50 гривень.
- 21 серпня 2025 року "світ побачили" модифіковані 20 гривень. А уже 25 лютого 2026 – 200 гривень.