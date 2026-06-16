Чем отличаются новые 100 гривен?

На оборотной стороне банкнот в правой верхней части новых банкнот номиналом 100 гривен размещен лозунг: "СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!", сообщает НБУ.

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Других изменений нет. Новые банкноты соответствуют образцам 2014 года.

Отметим, с 16 июня НБУ начнет выдавать новые модифицированные банкноты:

украинским банкам;

компаниям, занимающимся обработкой наличных;

инкассаторским компаниям.

Обратите внимание! Гражданам не нужно специально обменивать старые 100 гривен на новые купюры.

Как законное платежное средство они будут находиться в обращении вместе с банкнотами номиналом 100 гривен предыдущих лет выпуска и подлежат обязательному приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций,

– сообщает Нацбанк.

Введение в обращение таких 100 гривен является завершением процесса модификации гривневых банкнот. НБУ начал это делать в августе 2024 года. Посвящена такая инициатива была 33-й годовщине независимости Украины.

Какие еще банкноты были модифицированы?