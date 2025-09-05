Укр Рус
5 вересня, 21:26
2

Це не підробка: як насправді виглядає нова купюра 100 доларів

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У 2013 році Центральний банк США випустив нову купюру 100 доларів.
  • Купюра має синій колір та збільшений портрет Бенджаміна Франкліна.

У 2013 Центральний банк США випустив нову купюру 100 доларів. Вона увійшла в обіг у цей же рік.

Який вигляд нової купюри?

Візуально нові 100 доларів відчутно відрізняються від старих, пише 24 Канал.

Зокрема, на новій банкноті можна помітити певні елементи захисту. До прикладу, синю 3D-стрічку.

Також на купюрі є прихований логотип дзвоника на чорнильниці. Цей "секрет" видно, якщо роздивитись банкноту під кутом на світлі.


Як виглядають стара та нова банкноти у 100 доларів / Скриншот з munbyn

До того ж нова купюра отримала такі візуальні відмінності:

  • банкнота стала синього кольору;
  • збільшився розмір портрета і віньєтка Бенджаміна Франкліна;
  • рамку овальної форми, де був портрет Франкліна, прибрали.

Яка зараз ситуація з доларом в Україні?

  • Курс долара в Україні стабільний. Станом на 5 вересня, в банках з ним ситуація така в банках: купівля по – 41,10 гривні, продаж – 41,60 гривень.

  • У вересні відчутних змін долара не передбачається. Коливання будуть незначні. Імовірно, курсовий люфт буде приблизно 41,60 – 42 гривні за долар.

