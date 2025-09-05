Это не подделка: как на самом деле выглядит новая купюра 100 долларов
- В 2013 году Центральный банк США выпустил новую купюру 100 долларов.
- Купюра имеет синий цвет и увеличенный портрет Бенджамина Франклина.
Как выглядит новая купюра?
Визуально новые 100 долларов ощутимо отличаются от старых, пишет 24 Канал.
В частности, на новой банкноте можно заметить определенные элементы защиты. К примеру, синюю 3D-ленту.
Также на купюре есть скрытый логотип колокольчика на чернильнице. Этот "секрет" видно, если рассмотреть банкноту под углом на свету.
Как выглядят старая и новая банкноты в 100 долларов / Скриншот с munbyn
К тому же новая купюра получила такие визуальные отличия:
- банкнота стала синего цвета;
- увеличился размер портрета и виньетка Бенджамина Франклина;
- рамку овальной формы, где был портрет Франклина, убрали.
Какая сейчас ситуация с долларом в Украине?
Курс доллара в Украине стабилен. По состоянию на 5 сентября, в банках с ним ситуация такая в банках: покупка по – 41,10 гривны, продажа – 41,60 гривны.
В сентябре ощутимых изменений доллара не предвидится. Колебания будут незначительные. Предположительно, курсовой люфт будет примерно 41,60 – 42 гривны за доллар.
Напомним! Ранее мы рассказывали что 1 сентября доллар опустился до минимального уровня за последние 5 недель.