В 2013 Центральный банк США выпустил новую купюру 100 долларов. Она вошла в обращение в этот же год.

Как выглядит новая купюра?

Визуально новые 100 долларов ощутимо отличаются от старых, пишет 24 Канал.

В частности, на новой банкноте можно заметить определенные элементы защиты. К примеру, синюю 3D-ленту.

Также на купюре есть скрытый логотип колокольчика на чернильнице. Этот "секрет" видно, если рассмотреть банкноту под углом на свету.



Как выглядят старая и новая банкноты в 100 долларов / Скриншот с munbyn

К тому же новая купюра получила такие визуальные отличия:

банкнота стала синего цвета;

увеличился размер портрета и виньетка Бенджамина Франклина;

рамку овальной формы, где был портрет Франклина, убрали.

Какая сейчас ситуация с долларом в Украине?

Курс доллара в Украине стабилен. По состоянию на 5 сентября, в банках с ним ситуация такая в банках: покупка по – 41,10 гривны, продажа – 41,60 гривны.

В сентябре ощутимых изменений доллара не предвидится. Колебания будут незначительные. Предположительно, курсовой люфт будет примерно 41,60 – 42 гривны за доллар.

Напомним! Ранее мы рассказывали что 1 сентября доллар опустился до минимального уровня за последние 5 недель.