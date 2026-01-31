Нові 100 доларів: не переплутайте цю купюру з підробкою

Нова купюра номіналом 100 доларів була випущена ще у 2013 році. Візуально ця банкнота сильно відрізняється від старого зразка. Наприклад, це помітно, якщо звернути увагу на колір. Новіша купюра – має синій відтінок.

Чим відрізняються нові 100 доларів?

Нові 100 доларів відрізняються не тільки зовнішнім виглядом. Також оновлені купюри мають інноваційні елементи захисту, повідомляє The U.S. Currency Education Program.

Які саме важливі зміни відбулися у 100 доларах:

Нова банкнота має рухому 3D стрічку. Вона, до того ж голографічна. Якщо роздивитися цю стрічку під світлом, можна побачити приховані елементи.

Портрет Франкліна став дещо більшим. Навколо нього зникла рамка. Окрім цього, на одязі цього політика можна побачити мікродрук для додаткового захисту.

Також на банкноті можна побачити чорнильницю. На цьому зображенні приховано дзвоник. Аби побачити цей "таємний символ", потрібно роздивитися банкноту під світлом.



Як виглядають нові 100 доларів та старі / Скриншот з munbyn

Чи можна вільно обміняти старі долари зараз?

Чинними вважаються всі долари, які були випущені після 1914 року. Тобто, наприклад, купюра 1996 року підлягає вільному обміну, повідомляє НБУ.

Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції,

– наголошує регулятор.

Зверніть увагу! Якщо фінустанова порушує вимоги, встановлені регулятором, ви маєте право подати скаргу. Далі проведуть перевірку. При підтвердженні порушення, фінустанова буде нести покарання. Наприклад, сплачуватиме штраф.

Що важливо знати про обмін доларів в Україні?