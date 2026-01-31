Чем отличаются новые 100 долларов?

Новые 100 долларов отличаются не только внешним видом. Также обновленные купюры имеют инновационные элементы защиты, сообщает The U.S. Currency Education Program.

Какие именно важные изменения произошли в 100 долларах:

Новая банкнота имеет подвижную 3D ленту. Она, к тому же голографическая. Если рассмотреть эту ленту под светом, можно увидеть скрытые элементы.

Портрет Франклина стал несколько больше. Вокруг него исчезла рамка. Кроме этого, на одежде этого политика можно увидеть микропечать для дополнительной защиты.

Также на банкноте можно увидеть чернильницу. На этом изображении скрыт колокольчик. Чтобы увидеть этот "тайный символ", нужно рассмотреть банкноту под светом.



Как выглядят новые 100 долларов и старые / Скриншот с munbyn

Можно ли свободно обменять старые доллары сейчас?

Действующими считаются все доллары, которые были выпущены после 1914 года. То есть, например, купюра 1996 года подлежит свободному обмену, сообщает НБУ.

Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции,

– отмечает регулятор.

Обратите внимание! Если финучреждение нарушает требования, установленные регулятором, вы имеете право подать жалобу. Далее проведут проверку. При подтверждении нарушения, финучреждение будет нести наказание. Например, заплатит штраф.

Что важно знать об обмене долларов в Украине?