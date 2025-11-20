Чим відрізняються нові 100 доларів від старих

У 2013 році вийшла нова банкнота номіналом 100 доларів. Вона сильно відрізняється від старого зразка. Зокрема, кольором.

Чим відрізняються нові 100 доларів?

Також нова банкнота отримала інноваційні елементи захисту, наприклад рухому 3D стрічку, повідомляє 24 Канал з посиланням на The U.S. Currency Education Program.

Ця стрічка голографічна і має приховані символи. Якщо розглядати під світлом, можна побачити як вони змінюються.

Один з найцікавіших елементів захисту це чорнильниця. На цьому символі можна під певним кутом розгледіти дзвоник.



Чим відрізняються нові та старі 100 доларів / Скриншот з munbyn

Окрім цього, сильно змінився дизайн банкноти. Наприклад, була прибрана рамка навколо Франкліна, а також:

збільшено портрет Франкліна;

на одязі Франкліна зроблено мікродрук (це додатковий елемент захисту).

Важливо! Зараз найбільший номінал доларової банкноти – 100. До того ж як повідомляє НБУ, саме цю купюру найчастіше підроблюють.

Що важливо знати про долари зараз?

Чинними вважаються всі долари, випущені після 1914 року. Надважливим є саме стан банкноти. Купюри з незначними пошкодженнями мають обмінюватись за стандартною процедурою. А от ті, що мають ознаки значного зношення – віддаються на інкасо. Якщо фінустанова відмовляється проводити обмін, ви маєте право звернутися зі скаргою до регулятора.

Раніше в обігу перебувало більше номіналів доларових банкнот. Як зазначає U.S.Currency, були прибрані – 500, 1000, 5 000 і 10 000 доларів. Ці банкноти вивели з обігу не просто так. Річ у тім, що в цих купюрах зникла потреба.

Цікаво! Найбільша доларова банкнота, яка колись існувала, мала номінал – 100 000, повідомляє National Museum of American History. Ця купюра ніколи не перебувала в готівковому обігу. Вона використовувалась виключно для внутрішніх розрахунків, між установами ФРС.