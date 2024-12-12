Як виглядають 100 доларів 1996 року випуску

Долари 1996 року в Україні дуже часто називають "старими". Це неформальне найменування для купюр доларів США. Це пов'язано з тим, що наступні серії банкнот випускали з новим дизайном та елементами захисту. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

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Через зміни банки та обмінники скаржаться на те, що їм складно перевірити так звані "старі" долари на справжність. Не приймаючи такі долари, вони намагаються мінімізувати ризик пов'язаний з отриманням фальшивих доларів.

Долари старого зразка / Фото "Економічна правда"

Проте в НБУ неодноразово наголошували, що банки та пункти обмінну зобов'язані приймати усі долари, які пройшли перевірку на справжність та не мають ознак значного зношення та/або пошкодження.

Важливо наголосити, що так звані "старі" 100 доларів залишаються в обігу та зберігають статус законного платіжного засобу. Загалом усі долари, які були випущені з 1914 року залишаються дійсними. Ба більше, Федеральна резервна система США не заявляла про запровадження жодних обмежень щодо використання таких банкнот.