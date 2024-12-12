Стратегічні метали України

На форумі у Берліні Денис Шмигаль подякував німецьким бізнесам за підтримку України під час повномасштабної війни, яку почала Росія. Він додав, що жодна німецька компанія не покинула український ринок. Про це пише 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

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Шмигаль додав, що багато німецьких компаній продовжують інвестувати в економіку України. Він згадав про Bosch, Kostal, Knauf, ODV Electric та десятки інших. За його словами, це важливий сигнал для інвесторів.

Крім того, очільник Кабміну додав, що Україна здатна запропонувати унікальні можливості для економічної співпраці. Шмигаль підмітив, що в надрах України є 21 із 30 критично важливих елементів, які виділив Європейський Союз.

Зокрема, йдеться про літій, графіт, кобальт, нікель і титан. Попит на ці ресурси буде лише зростати у майбутньому. Крім того, вони є важливим компонентом для сталого розвитку німецької промисловості. Шмигаль заявив, що Україна може посприяти зростанню німецької економіки.

Актуальні ціни на метали на ринку:

Для розуміння, ф'ючерси на нікель на цю мить торгуються на рівні 16 067 доларів за тонну, інформує Markets Insider. Кілограм нікелю коштує 15,58 долара.

У листопаді метал зафіксував спад до мінімуму за 4 роки. Тоді його ціна коливалася на рівні 15 500 доларів за тонну, пише TradingEconomics.

Водночас тонна літію на 11 грудня коштувала понад 10 536 доларів за тонну. Тоді як контракти на кобальт з постачанням в березні наразі коштують 24 300 доларів, за даними LME.

До того ж чиновник зауважив, що Україна може бути частиною єдиних з Євросоюзом промислових ланцюгів, видобування, переробки й постачання.