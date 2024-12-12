Как выглядят 100 долларов 1996 года выпуска

Доллары 1996 года в Украине очень часто называют "старыми". Это неформальное наименование для купюр долларов США. Это связано с тем, что следующие серии банкнот выпускали с новым дизайном и элементами защиты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Экономическую правду".

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Из-за изменений банки и обменники жалуются на то, что им сложно проверить так называемые "старые" доллары на подлинность. Не принимая такие доллары, они пытаются минимизировать риск связанный с получением фальшивых долларов.

Доллары старого образца / Фото "Экономическая правда"

Однако в НБУ неоднократно отмечали, что банки и пункты обмена обязаны принимать все доллары, которые прошли проверку на подлинность и не имеют признаков значительного износа и/или повреждения.

Важно отметить, что так называемые "старые" 100 долларов остаются в обращении и сохраняют статус законного платежного средства. В общем все доллары, которые были выпущены с 1914 года остаются действительными. Более того, Федеральная резервная система США не заявляла о введении никаких ограничений по использованию таких банкнот.