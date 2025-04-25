100 доларів в гривні

Банки та обмінники в Україні зобов'язані приймати усі банкноти іноземної валюти, які є законним платіжним засобом та пройшли перевірку на справжність. Банкноти також обов'язково мають бути у належному стані для обміну: без ознак значного зношення або/ та пошкодження, інформує 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Українські банки та пункти обміну не можуть встановлювати будь-які обмеження, які стосуються року випуску або номіналу банкноти. Усі ці правила стосуються й обміну доларів США. Зокрема, йдеться про долари 2006, 2003 та 1996 років випуску.

Важливо! Існують ситуації, коли банки та обмінники мають право не приймати долари 2006 року. Цей сценарій можливий, якщо долари виявляться фальшивими або будуть мати ознаки значного зношення або пошкодження. Проте ні банки, ні пункти обміну не можуть відмовляти в обміні доларів 2006 року через рік випуску банкноти.

Це означає, що банки та небанківські установи повинні обмінювати 100 доларів різних років випуску за звичайним курсом. Станом на 25 квітня курс долара в Україні коливається на таких рівнях: