100 долларов в гривне

Банки и обменники в Украине обязаны принимать все банкноты иностранной валюты, которые являются законным платежным средством и прошли проверку на подлинность. Банкноты также обязательно должны быть в надлежащем состоянии для обмена: без признаков значительного износа или/ и повреждения, информирует 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Украинские банки и пункты обмена не могут устанавливать какие-либо ограничения, касающиеся года выпуска или номинала банкноты. Все эти правила касаются и обмена долларов США. В частности, речь идет о долларах 2006, 2003 и 1996 годов выпуска.

Важно! Существуют ситуации, когда банки и обменники имеют право не принимать доллары 2006 года. Этот сценарий возможен, если доллары окажутся фальшивыми или будут иметь признаки значительного износа или повреждения. Однако ни банки, ни пункты обмена не могут отказывать в обмене долларов 2006 года из-за года выпуска банкноты.

Это означает, что банки и небанковские учреждения должны обменивать 100 долларов разных годов выпуска по обычному курсу. По состоянию на 25 апреля курс доллара в Украине колеблется на таких уровнях: