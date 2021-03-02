Заробіток у 5 мільйонів доларів: з гаманця вивели біткойни, які пролежали там 11 років

Джерело:24 канал
Невідомий користувач вивів з електронного гаманця 100 біткойнів, які заклав туди ще у 2010 році. За цей час вартість криптовалюти зросла з 0 до приблизно 5 мільйонів доларів.
Така подія є доволі рідкісною на крипторинку. Про це у твітері написав дослідник Coin Metrics Антуан Ле Кальвез.
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За його словами, за останні роки біткойни, здобуті ще до початку використання GPU-майнінгу, виводили лише кілька десятків разів.Довідка. Транзакція відбулася 24 лютого. Тоді біткойн коштував приблизно 48 – 50 тисяч доларів.
Водночас його колега технічний директор Рафаель Шульце-Крафт у твітері порекомендував все ж звертати увагу на переміщення більших обсягів – 1000 монет "десятирічної витримки". Він зазначив, що такі події можна вважати "чітким сигналом формування локальних вершин".
В останній місяць зими розпочалось справжнє ралі на крипторинку. 8 лютого біткойн почав бити рекорди після повідомлення компанії Ілона Маска Tesla про покупку цифрових грошей на суму 1,5 мільярда доларів.
21 лютого головна криптовалюта рекордно піднялась в ціні і коштувала 58 тисяч доларів. Але після повідомлення Ілон Маск, курс є зависоким, біткойн трохи подешевшав.