Ціна золота перетнула важливу психологічну межу: до чого тут найбільша економіка світу

Золото встановило новий історичний рекорд на ринку. Дорогоцінний метал дорожчає завдяки низці факторів, які пов'язані з США

Ціна золота встановила новий рекорд на ринку

У п'ятницю, 11 квітня, ціна на золото перетнула важливу психологічну позначку. Йдеться про ціну в 3200 доларів за тройську унцію, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Золото на спотовому ринку зросло в ціні на 0,6% до 3192,79 долара за унцію. Тоді як злитки золота зафіксували історичний максимум на рівні 3219,84 долара. За тиждень золоті злитки подорожчали приблизно на 5%.

Золото дорожчає завдяки таким факторам:

Ослаблення позицій долара США на ринку. Нагадаємо, що днем раніше долар впав до мінімуму за 6 місяців.

Це ескалація торгової війни у світі. Нагадаємо, що глобальну торгову війну почав Дональд Трамп, ввівши тарифи майже для всіх країн світу. Саме тому інвестори купують золото, яке є активом-гаванню.

До теми! Експерти зазначають, що наступний ціновий рівень, за яким будуть спостерігати на ринку, – це 3500 доларів за унцію.

Нагадаємо, що наприкінці березня 2025 року ціна на золото вперше в історії перетнула позначку в 3100 доларів за унцію. Тоді дорогоцінний метал дорожчав через побоювання щодо наслідків митної політики Дональда Трампа та побоювань щодо торгової війни.