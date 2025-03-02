Як змінилися ціни на нафту за тиждень

Еталонні бренди нафти – Brent та WTI – завершили тиждень на ринку зі спадом. Крім того, сорти нафти зафіксували перший від'ємним показник за місяць з листопада 2024 року, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Як Мосбіржа відреагувала на зустріч Зеленського з Трампом

Загалом нафта Brent за тиждень впала в ціні на 1,58% до 73,08 долара за барель. Тоді як американська нафта WTI подешевшала за аналогічний період на 0,41% до 69,95 долара за барель, інформує MarketWatch.

Обидві марки нафти демонструють від'ємну динаміку з початку року:

Зокрема, ф'ючерси на нафту Brent з січня просіли в ціні на 2,34%.

Контракти на американську сировину стали дешевшими на 2,67%.

Важливо додати, що нафта WTI зростала наприкінці торгової сесії в п'ятницю, 28 лютого. Проте все змінилося після зустрічі президентів США та України в Білому домі. Нагадаємо, що між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським спалахнула палка суперечка щодо можливої угоди про припинення війни Росії проти України.

За останній тиждень лютого найвідоміша марка російської нафти також суттєво подешевшала. Нафта Urals за тиждень впала в ціні на 3,78% до 65,49 долара за барель, повідомляє TradingEconomics. З початку року сировина стала дешевшою на 4,41%. Проте сировина все ще торгується вище цінової стелі, яку наприкінці 2022 року встановили країни G7 задля обмеження доходів Росії від експорту нафти.