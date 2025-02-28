Динаміка Мосбіржі у день зустрічі Зеленського з Трампом

Протягом торгового дня, 28 лютого, Московська фондова біржа демонструвала від'ємну динаміку. Російський фондовий ринок впав на 1% за день, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Загалом за тиждень Мосбіржа обвалилася на 3,33%. На момент створення цього матеріалу, фондовий ринок торгується на рівні 3200 пункту.

Що таке Індекс MOEX Це фондовий індекс, який відстежує показники 50 найбільших компаній на Московській біржі.

Проте з початку року фондова біржа зросла на 10,64%. Далі – більше! До цього Індекс Мосбіржі утримувався на рівні 3300 пункту. Це піковий рівень з травня 2024 року. Московська фондова біржа позитивно реагує на такі фактори: