Как изменились цены на нефть за неделю

Эталонные бренды нефти – Brent и WTI – завершили неделю на рынке со спадом. Кроме того, сорта нефти зафиксировали первый отрицательным показатель за месяц с ноября 2024 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Как Мосбиржа отреагировала на встречу Зеленского с Трампом

В общем нефть Brent за неделю упала в цене на 1,58% до 73,08 доллара за баррель. Тогда как американская нефть WTI подешевела за аналогичный период на 0,41% до 69,95 доллара за баррель, информирует MarketWatch.

Обе марки нефти демонстрируют отрицательную динамику с начала года:

В частности, фьючерсы на нефть Brent с января просели в цене на 2,34%.

Контракты на американское сырье стали дешевле на 2,67%.

Важно добавить, что нефть WTI росла в конце торговой сессии в пятницу, 28 февраля. Однако все изменилось после встречи президентов США и Украины в Белом доме. Напомним, что между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским вспыхнул жаркий спор о возможном соглашении о прекращении войны России против Украины.

За последнюю неделю февраля известная марка российской нефти также существенно подешевела. Нефть Urals за неделю упала в цене на 3,78% до 65,49 доллара за баррель, сообщает TradingEconomics. С начала года сырье стало дешевле на 4,41%. Однако сырье все еще торгуется выше ценового потолка, который в конце 2022 года установили страны G7 для ограничения доходов России от экспорта нефти.