Ескалація торгової війни з Китаєм: ціни на нафту знову змінили динаміку на ринку
- Ринок нафти відреагував на ескалацію торгової війни США та Китаю, викликану збільшенням мит на китайські товари.
- Ціни на нафту Brent та West Texas Intermediate знизилися, відповідно до даних торгів та аналітики Bloomberg.
На ринку нафти вкотре зафіксували різку зміну динаміки. Еталонні бренди нафти реагують на сигнали з США.
Світові ціни на нафту на сьогодні
Під час торгів у четвер, 10 квітня, нафта знову повернулася до знецінення. Ринок нафти реагує на рішення Трампа щодо тарифів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Йдеться про те, що президент США оголосив про збільшення мит на товари з Китаю. Це свідчить про ескалацію торгової війни з Китаєм. Нагадаємо, що це не вперше США запроваджують додаткові тарифи на імпорт з Китаю за останні дні. З іншого боку Трамп поставив на паузу на 90 днів тарифи для інших країн світу.
Скільки коштує нафта сьогодні
Ціна нафти Brent впала на 77 центів або на 1,18%. Сорт нафти торгується на рівні 64,71 долара за один барель. Нафта West Texas Intermediate просіла в ціні на 65 центів або на 1,04%. Вартість американської нафти становить 61,70 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:
Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 64,81 долара за барель (- 1,02%);
- Контракти WTI торгуються на рівні 61,79 долара за барель (- 0,90%).