Microsoft звільняє співробітників за протести проти Ізраїлю
- Microsoft звільнила чотирьох співробітників за участь у протестах проти співпраці з Ізраїлем, звинувачуючи їх у серйозних порушеннях політики компанії.
- Протести в штаб-квартирі Microsoft були спрямовані на припинення контрактів з Ізраїлем, оскільки активісти вважають, що технології компанії використовуються для підтримки дій Ізраїлю в Палестині.
Компанія Microsoft звільнила чотирьох співробітників, які брали участь у протестах на території корпорації проти її співпраці з Ізраїлем, який веде війну в секторі Газа. Серед звільнених – двоє, які брали участь у сидячому страйку біля офісу президента Microsoft цього тижня.
Чому Microsoft звільняє співробітників?
Як зазначається, Анна Хеттл і Рікі Фамелі отримали голосові повідомлення з повідомленням про звільнення. У четвер компанія підтвердила, що також були звільнені Нісрін Джарадат і Джуліус Шан, які входили до числа активістів, що розбили намети біля штаб-квартири Microsoft, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
Корпорація заявила, що звільнення пов'язані з "серйозними порушеннями політики компанії". В офіційній заяві зазначалося, що недавні демонстрації біля офісу Microsoft "викликали серйозні побоювання з приводу безпеки".
Що відбулося?
Рух No Azure for Apartheid, в назві якого обіграється хмарна платформа Microsoft Azure, зажадав від корпорації припинити співпрацю з Ізраїлем і виплатити компенсації палестинцям.
Ми тут, тому що Microsoft продовжує постачати Ізраїлю інструменти, необхідні для геноциду, одночасно гаслайтуючи та вводячи в оману власних співробітників щодо того, що відбувається,
– йдеться в заяві Анни Хеттл.
Хеттл і Фамелі були серед семи протестувальників, заарештованих у вівторок після захоплення офісу президента компанії Бреда Сміта. Решта п'ятеро виявилися колишніми співробітниками Microsoft і сторонніми активістами.
Що відбулось в штаб-квартирі Microsoft?
- Активісти (чинні та колишні працівники Microsoft) протестували у штаб-квартирі компанії в Редмонді. Вони проникли до офісу президента Бреда Сміта, паралізувавши роботу кампусу.
- Активісти вимагали припинити контракти Microsoft на надання хмарних послуг (Azure) Ізраїлю. Вони звинувачують компанію в тому, що її технології використовуються для підтримки дій Ізраїлю в Палестині, які вони називають "геноцидом" і "злочинами проти людяності".
- Протести були викликані інформацією (зокрема, розслідуванням The Guardian) про те, що Ізраїль використовує сервіси Microsoft для зберігання даних мільйонів дзвінків палестинців, що, на думку активістів, робить компанію співучасником конфлікту.