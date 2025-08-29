Чому Microsoft звільняє співробітників?

Як зазначається, Анна Хеттл і Рікі Фамелі отримали голосові повідомлення з повідомленням про звільнення. У четвер компанія підтвердила, що також були звільнені Нісрін Джарадат і Джуліус Шан, які входили до числа активістів, що розбили намети біля штаб-квартири Microsoft, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Корпорація заявила, що звільнення пов'язані з "серйозними порушеннями політики компанії". В офіційній заяві зазначалося, що недавні демонстрації біля офісу Microsoft "викликали серйозні побоювання з приводу безпеки".

Що відбулося?

Рух No Azure for Apartheid, в назві якого обіграється хмарна платформа Microsoft Azure, зажадав від корпорації припинити співпрацю з Ізраїлем і виплатити компенсації палестинцям.

Ми тут, тому що Microsoft продовжує постачати Ізраїлю інструменти, необхідні для геноциду, одночасно гаслайтуючи та вводячи в оману власних співробітників щодо того, що відбувається,

– йдеться в заяві Анни Хеттл.

Хеттл і Фамелі були серед семи протестувальників, заарештованих у вівторок після захоплення офісу президента компанії Бреда Сміта. Решта п'ятеро виявилися колишніми співробітниками Microsoft і сторонніми активістами.

Що відбулось в штаб-квартирі Microsoft?