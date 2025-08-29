Microsoft увольняет сотрудников за протесты против Израиля
- Microsoft уволила четырех сотрудников за участие в протестах против сотрудничества с Израилем, обвиняя их в серьезных нарушениях политики компании.
- Протесты в штаб-квартире Microsoft были направлены на прекращение контрактов с Израилем, поскольку активисты считают, что технологии компании используются для поддержки действий Израиля в Палестине.
Компания Microsoft уволила четырех сотрудников, что участвовали в протестах на территории корпорации против ее сотрудничества с Израилем, который ведет войну в секторе Газа. Среди уволенных двое, которые участвовали в сидячей забастовке возле офиса президента Microsoft на этой неделе.
Почему Microsoft увольняет сотрудников?
Как отмечается, Анна Хеттл и Рики Фамели получили голосовые сообщения с уведомлением об увольнении. В четверг компания подтвердила, что также были уволены Нисрин Джарадат и Джулиус Шан, которые входили в число активистов, разбивших палатки возле штаб-квартиры Microsoft, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Корпорация заявила, что увольнения связаны с "серьезными нарушениями политики компании". В официальном заявлении отмечалось, что недавние демонстрации возле офиса Microsoft "вызвали серьезные опасения по поводу безопасности".
Что произошло?
Движение No Azure for Apartheid, в названии которого обыгрывается облачная платформа Microsoft Azure, потребовало от корпорации прекратить сотрудничество с Израилем и выплатить компенсации палестинцам.
Мы здесь, потому что Microsoft продолжает поставлять Израилю инструменты, необходимые для геноцида, одновременно гаслайтируя и вводя в заблуждение собственных сотрудников относительно того, что происходит,
– говорится в заявлении Анны Хеттл.
Хеттл и Фамели были среди семи протестующих, арестованных во вторник после захвата офиса президента компании Брэда Смита. Остальные пятеро оказались бывшими сотрудниками Microsoft и сторонними активистами.
Что произошло в штаб-квартире Microsoft?
- Активисты (действующие и бывшие работники Microsoft) протестовали в штаб-квартире компании в Редмонде. Они проникли в офис президента Брэда Смита, парализовав работу кампуса.
- Активисты требовали прекратить контракты Microsoft на предоставление облачных услуг (Azure) Израилю. Они обвиняют компанию в том, что ее технологии используются для поддержки действий Израиля в Палестине, которые они называют "геноцидом" и "преступлениями против человечности".
- Протесты были вызваны информацией (в частности, расследованием The Guardian) о том, что Израиль использует сервисы Microsoft для хранения данных миллионов звонков палестинцев, что, по мнению активистов, делает компанию соучастником конфликта.