Почему Microsoft увольняет сотрудников?

Как отмечается, Анна Хеттл и Рики Фамели получили голосовые сообщения с уведомлением об увольнении. В четверг компания подтвердила, что также были уволены Нисрин Джарадат и Джулиус Шан, которые входили в число активистов, разбивших палатки возле штаб-квартиры Microsoft, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Корпорация заявила, что увольнения связаны с "серьезными нарушениями политики компании". В официальном заявлении отмечалось, что недавние демонстрации возле офиса Microsoft "вызвали серьезные опасения по поводу безопасности".

Что произошло?

Движение No Azure for Apartheid, в названии которого обыгрывается облачная платформа Microsoft Azure, потребовало от корпорации прекратить сотрудничество с Израилем и выплатить компенсации палестинцам.

Мы здесь, потому что Microsoft продолжает поставлять Израилю инструменты, необходимые для геноцида, одновременно гаслайтируя и вводя в заблуждение собственных сотрудников относительно того, что происходит,

– говорится в заявлении Анны Хеттл.

Хеттл и Фамели были среди семи протестующих, арестованных во вторник после захвата офиса президента компании Брэда Смита. Остальные пятеро оказались бывшими сотрудниками Microsoft и сторонними активистами.

Что произошло в штаб-квартире Microsoft?