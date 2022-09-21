"Термінове звернення" путіна спровокувало новий обвал на мосбіржі

У середу, 21 вересня, акції російських компаній продовжили втрачати позиції на ринку й різко падати. Падіння спровокувало нове звернення путіна.

Падіння на мосбіржі

Індекс мосбіржі (MOEX) та акції російських компаній почали різко обвалюватись ще вчора на тлі заяв про проведення псевдо "референдуму" на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні, після заяви путіна про часткову мобілізацію, ситуація лише погіршилась.

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Падіння індексу мосбіріжі

MOEX сьогодні від початку торгів вже обвалився на 3,07%, згідно з даними CNBC.

Зараз (12:05 за київським часом) показник коливається на рівні 2145,0. Як передає Trading Economics 21 вересня індекс падав до 2090, на 10%, продовживши вчорашнє падіння. Зауважимо, що це найнижче падіння від 9 серпня.

Що з акціями російських компаній

Мінімально за останні 52 тижні індекс MOEX падав до 1,681,55, тоді як максимально він зростав до 4,292,68.

Окрім падіння індексу MOEX, заяви путіна спровокували й різке зниження в ціні російських гігантів у різних секторах економіки. Тож картина станом на ранок 21 вересня виглядає наступним чином:

акції "Газпрому" впали за добу на 5,12%, за рік – на 37,42%;

акцій нафтового гіганта "Роснефть" впали в ціні на 9,02%, за рік – 42,26%;

цінні папери Сбербанку втратили майже 9,45%, за рік – 61,33%;

тоді як активи "Лукойлу" обвалилися майже на 10,47%, за рік – 39,06;

цінні папери газової компанії "Новатек" втратили 9,54%, за рік – 42,30%;

акції "Яндексу" знизились за добу на 11,20%, за рік – 65,69%.

, що під час підготовки матеріалу акції російських компанії продовжували тенденцію падіння, як і індекс MOEX. А в росії оголосили всенародну акцію протесту проти часткової мобілізації. Тож вочевидь російські активи й надалі продовжать втрачати позиції на ринку.