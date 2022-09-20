За його словами, санкції Заходу, які запровадили у відповідь на повномасштабну агресію проти України, перервали економічне зростання для росії, а також поклали початок для періоду технологічної стагнації.

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Наслідки санкцій для росії

Вюгін заявив, що санкції можливо й не стали катастрофою, але він попередив, що на росію чекає низка серйозних проблем, якщо доходи від експорту різко впадуть.

Якби не було санкцій російська економіка могла б вирости на 6% цього року. У січні – лютому ми могли бачити дуже потужний злет. Виходить, є негативний ефект. Замість 5% зростання ми отримали падіння на рівні 4%, тож санкції працюють,

– додав колишній заступник міністра фінансів та глави центробанку.

Російські чиновники з усіх сил намагаються переконати світ у тому, що їхня економіка може витримати потужний шквал санкцій. Президент росії володимир путін очікує, що ВВП впаде лише на 2% цього року, а в відомствах держави-агресорки вважають, що спад складе 3%.

Тоді як прогнозом Світового банку, у 2022 році ВВП росії впаде на 11,2%. А в Єльському університеті наголосили, що кремль спеціально поширює неправдиву інформацію про стан власної економіки. Експерти додали, що наратив про те, що санкції неефективні – брехня.

Важливо! Тоді як Вюгін наголосив, що цифри можуть бути різними, але головний результат санкцій – економічне зростання в росії перервали на декілька років.

Після запровадження найпотужніших санкційних обмежень проти росії у сучасній історії, включаючи відключення топових банків від глобальної фінансової системи, країни Заходу та їхні партнери мають на меті обмежити використання російських газу та нафти.

Тож ексчиновник додав, що поки доходи від експорту на високому рівні, то економіки має потужну підтримку. Проте якщо ситуація зміниться й будуть значні обмеження в цьому секторі, то цей крок завдасть серйозної шкоди та призведе до наступного циклу падіння ВВП.

Він також підмітив, що наслідки деяких санкцій у росії відчують згодом. Йдеться про технологічний сектор, який сильно залежить від імпорту. За його словами, світ буде рухатися вперед, а в росії будуть використовувати вторинні технології та витрачати шалені ресурси на відтворення того, що вже є у світі, але не можна імпортувати.