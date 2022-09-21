"Срочное обращение" путина спровоцировало новый обвал на мосбирже

В среду, 21 сентября, акции российских компаний продолжили терять позиции на рынке и резко падать. Падение спровоцировало новое обращение путина.

Падение на мосбирже

Индекс мосбиржи (MOEX) и акции российских компаний начали резко обрушиваться еще вчера на фоне заявлений о проведении псевдо "референдума" на временно оккупированных территориях. Сегодня, после заявления путина о частичной мобилизации, ситуация только усугубилась.

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Падение индекса мосбирижа

MOEX сегодня с начала торгов уже упал на 3,07%, согласно данным CNBC.

Сейчас (12:05 по Киеву) показатель колеблется на уровне 2145,0. Как передает Trading Economics 21 сентября, индекс падал до 2090, на 10%, продолжив вчерашнее падение. Заметим, что это самое низкое падение от 9 августа.

Что с акциями российских компаний

Минимально за последние 52 недели индекс MOEX падал до 1,681,55, тогда как максимально он рос до 4,292,68.

Помимо падения индекса MOEX, заявления путина спровоцировали и резкое снижение в цене российских гигантов в разных секторах экономики. Так что картина по состоянию на утро 21 сентября выглядит следующим образом:

акции "Газпрома" упали за сутки на 5,12%, за год – на 37,42%;

акций нефтяного гиганта "Роснефть" упали в цене на 9,02%, за год – 42,26%;

ценные бумаги Сбербанка потеряли почти 9,45%, за год – 61,33%;

тогда как активы "Лукойла" обвалились почти на 10,47%, за год – 39,06;

ценные бумаги газовой компании "Новатек" потеряли 9,54%, за год – 42,30%;

акции "Яндекса" снизились за сутки на 11,20%, за год – 65,69%.

, что при подготовке материала акции российские компании продолжали тенденцию падения, как и индекс MOEX. А в России объявили всенародную акцию протеста против частичной мобилизации. Поэтому, очевидно, российские активы и дальше продолжат терять позиции на рынке.