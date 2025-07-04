Які ціни на нафту

У п'ятницю, 4 липня, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 35 центів (0,51%), до 68,45 долара за барель. Американська нафта марки WTI втратила в ціні 25 центів, або (0,37%) і торгувалася по 66,75 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Що відбувається з цінами на нафту

Як зазначається, США планують провести переговори з Іраном наступного тижня з метою відновлення ядерного діалогу. Водночас заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі підкреслив, що Тегеран, як і раніше, дотримується умов Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Новини про те, що США готуються відновити ядерні переговори з Іраном, а також заяви Аракчі про продовження співпраці з МАГАТЕ значно знижують ризик загострення військового конфлікту,

– зазначила засновниця аналітичної компанії Vanda Insights, що спеціалізується на нафтовому ринку, Вандана Харі.

Коментарі Аракчі пролунали через добу після того, як іранський парламент схвалив закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ.

Проте, значне цінове коригування, швидше за все, відкладеться до понеділка, коли після довгих вихідних відновиться торгівля в США і буде офіційно оприлюднено рішення ОПЕК+, яке, як очікується, затвердить збільшення квоти на видобуток на 411 тисяч барелів на добу в серпні,

– додала Харі.

Паралельно поновилися побоювання щодо тарифної політики США: наближається завершення 90-денної відстрочки щодо введення нових мит. У п'ятницю Вашингтон почне розсилати повідомлення країнам із зазначенням тарифних ставок, які будуть застосовуватися до товарів, що експортуються до США.

Важливо! Президент США Дональд Трамп заявив, що листи з тарифними умовами будуть направлені одночасно в 10 країн. У них будуть вказані ставки від 20% до 30%. 90-денний мораторій на підвищення мит завершиться 9 липня.

Банк Barclays тим часом підвищив прогноз середньої ціни на нафту марки Brent на 2025 рік на 6 доларів — до 72 доларів за барель, а на 2026 рік – на 10 доларів – до 70 доларів за барель.