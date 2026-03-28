Різниця у виплатах тепер відчутна: кому додали 1200 гривень до пенсії

Для частини пенсіонерів провели суттєвий перегляд виплат, у результаті якого розмір пенсії зріс більш ніж на тисячу гривень. Підвищення стосується окремих категорій і залежить від низки визначених умов.

У кого зросли пенсії після індексації?

З 1 березня 2026 року в Україні проведено індексацію пенсійних виплат для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та отримують пенсію по інвалідності, повідомляє Пенсійний фонд.

За даними Пенсійного фонду, перерахунок проведено із застосуванням коефіцієнта 1,121, що вплинуло на розмір виплат залежно від встановленої групи інвалідності.

Зокрема, для осіб з інвалідністю І групи підвищення перевищило 1 100 гривень, у результаті чого загальний розмір пенсії перевищив 11 000 гривень.

Для ІІ групи зростання становить близько 950 гривень, а розмір виплат перевищує 8 800 гривень.

Особи з інвалідністю ІІІ групи, а також діти з інвалідністю отримали підвищення більш ніж на 700 гривень, тому їхні пенсійні виплати тепер перевищують 6 800 гривень.

Довідково! Перегляд стосується передусім мінімальних гарантій за цим видом пенсій і здійснений у межах чинних норм пенсійного законодавства.

Чи перерахували пенсії чорнобильцям?

Паралельно здійснено перерахунок пенсій для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до І категорії, а також для членів їхніх сімей.

Довідково! У цих випадках розмір виплат визначається або на основі заробітку, отриманого під час участі в ліквідації, або з урахуванням п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати.

Водночас оновлено й показник середньої заробітної плати, який використовується для обчислення таких пенсій. Цьогоріч він зріс до 9 992,40 гривні, що додатково вплинуло на підсумкові суми виплат.

Що відомо про індексацію пенсій у 2026 році?