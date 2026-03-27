Яка кількість стажу потрібна, аби вийти на пенсію у 2026 році?
У 2026 році мінімуми для виходу на заслужений відпочинок змінилися, повідомляє Пенсійний фонд.
Наразі мінімуми, залежно від віку такі:
- аби піти на пенсію в 60 років у 2026 потрібно мати як мінімум – 33 роки страхового стажу;
- для виходу на пенсію в 63 роки мінімальна кількість – 23 роки стажу;
- в 65 років – 15 років стажу.
Який розмір пенсії при стажі 20 років?
При стажі 20 років, особа може піти на пенсію в 65 років. Розрахуємо пенсійну виплату з урахуванням таких факторів:
- особа мала дохід – 10 тисяч гривень;
- і йде на пенсію на загальних умовах.
За вказаних умов, пенсія в 65 років складатиме орієнтовно – 2,5 тисячі гривень.
Яка пенсія при зарплаті 10 тисяч та офіційному стажі 20 років / Скриншот Пенсійний фонд
Проте в реальності ця виплата буде більша. Річ у тім, що ПФУ її дотягне до визначеного мінімального значення в такому випадку – 3 406 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.
Важливо! Усі розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.
Що важливо знати майбутнім пенсіонерам зараз?
Окрім безпосередньо пенсії, пенсіонери можуть отримати різного роду доплати. Наприклад за віком. Така доплата надається громадянам старше 70 років і варіюється в межах 300 – 570 гривень.
Не весь стаж може зараховуватись до загальної кількості. Йдеться, зокрема, про періоди, коли особа працювала не офіційно. Наразі в страховий стаж зараховується час, за який сплачено ЄСВ.
Вимоги до стажу змінюватимуться до 2028 року. Йдеться про мінімуми, встановлені для 60 та 63 років.