Яка кількість стажу потрібна, аби вийти на пенсію у 2026 році?

У 2026 році мінімуми для виходу на заслужений відпочинок змінилися, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі мінімуми, залежно від віку такі:

  • аби піти на пенсію в 60 років у 2026 потрібно мати як мінімум – 33 роки страхового стажу;
  • для виходу на пенсію в 63 роки мінімальна кількість – 23 роки стажу;
  • в 65 років – 15 років стажу.

Який розмір пенсії при стажі 20 років?

При стажі 20 років, особа може піти на пенсію в 65 років. Розрахуємо пенсійну виплату з урахуванням таких факторів:

  • особа мала дохід – 10 тисяч гривень;
  • і йде на пенсію на загальних умовах.

За вказаних умов, пенсія в 65 років складатиме орієнтовно – 2,5 тисячі гривень.


Яка пенсія при зарплаті 10 тисяч та офіційному стажі 20 років / Скриншот Пенсійний фонд

Проте в реальності ця виплата буде більша. Річ у тім, що ПФУ її дотягне до визначеного мінімального значення в такому випадку – 3 406 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.

Важливо! Усі розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.

Що важливо знати майбутнім пенсіонерам зараз?

  • Окрім безпосередньо пенсії, пенсіонери можуть отримати різного роду доплати. Наприклад за віком. Така доплата надається громадянам старше 70 років і варіюється в межах 300 – 570 гривень.

  • Не весь стаж може зараховуватись до загальної кількості. Йдеться, зокрема, про періоди, коли особа працювала не офіційно. Наразі в страховий стаж зараховується час, за який сплачено ЄСВ.

  • Вимоги до стажу змінюватимуться до 2028 року. Йдеться про мінімуми, встановлені для 60 та 63 років.