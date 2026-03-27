Яка кількість стажу потрібна, аби вийти на пенсію у 2026 році?

У 2026 році мінімуми для виходу на заслужений відпочинок змінилися, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі мінімуми, залежно від віку такі:

аби піти на пенсію в 60 років у 2026 потрібно мати як мінімум – 33 роки страхового стажу;

для виходу на пенсію в 63 роки мінімальна кількість – 23 роки стажу;

мінімальна кількість – 23 роки стажу; в 65 років – 15 років стажу.

Який розмір пенсії при стажі 20 років?

При стажі 20 років, особа може піти на пенсію в 65 років. Розрахуємо пенсійну виплату з урахуванням таких факторів:

особа мала дохід – 10 тисяч гривень;

і йде на пенсію на загальних умовах.

За вказаних умов, пенсія в 65 років складатиме орієнтовно – 2,5 тисячі гривень.



Яка пенсія при зарплаті 10 тисяч та офіційному стажі 20 років / Скриншот Пенсійний фонд

Проте в реальності ця виплата буде більша. Річ у тім, що ПФУ її дотягне до визначеного мінімального значення в такому випадку – 3 406 гривень, повідомляє Пенсійний фонд.

Важливо! Усі розрахунки відбуваються через пенсійний калькулятор.

Що важливо знати майбутнім пенсіонерам зараз?