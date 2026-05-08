Акції ростуть, попри енергетичний шок: що відбувається на ринку насправді

На ринку праці помітно зміцнення. Це призвело до зростання акцій. Ситуація відчутно не погіршилась навіть на тлі того, що США обстріляли іранські об'єкти.

Що відбувається з акціями зараз?

Індекс S&P 500 на цьому тижні продовжив зростати. Це відбувається 6 тиждень поспіль, повідомляє Bloomberg.

Для розуміння, це найдовша серія зростань з 2024 року. Окрім цього, наразі відбуваються такі зміни:

Очікувалось, що ціна нафти мала знижуватись. Адже передбачалось укладання мирної угоди між США та Іраном. Нагадаємо, Вашингтон надіслав Тегерану відповідну пропозицію. Іранський уряд пообіцяв її розглянути. Однак загострення між Іраном та США, яке виникло напередодні, змусило нафту полетіти вгору.

Долар впав, а дохідність облігацій – знизилась.

Зверніть увагу! Попри ситуацію на Близькому Сході, як каже Трамп, режим припинення вогню триває, повідомляє BBC.

Що впливає на ситуацію на ринку зараз?

Наразі ринок коригується під впливом геополітичних чинників. Також важливу роль відіграє ситуація на Близькому Сході. Зокрема, економічні наслідки війни.

Окрім цього, на ринку праці американські роботодавці змогли збільшити штати у квітні. Це відбувалося другий місяць поспіль. Для розуміння, це перше зростання "підряд" майже за рік.

Важливо! До того ж ринок не очікує зміни ставок ФРС.

Сильні дані та інфляція, ймовірно, завадили будь-якому послабленню монетарної політики в найближчому майбутньому, хоча це може змінитися залежно від розвитку цін на енергоносії та ситуації на Близькому Сході,

– повідомляє експерт з Goldman Sachs Asset Management Ліндсі Роснер.

Яка наразі ситуація з укладанням мирної угоди на Близькому Сході?