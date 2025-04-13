За останні 5 років золото подорожчало майже в 3 рази

З 2020 року по 2025 рік вартість 1 тройської унції золота, а це трішки більше, аніж 31 грам, зросла за обліковою ціною НБУ в гривні з 44,3 тисячі гривень до 129,2 тисячі гривень. У доларовому еквіваленті діапазон склав з 1,60 тисячі доларів до 3,10 тисячі доларів.

Коли золото дорожчало найбільше

Банкір Сергій Мамедов розповідає, що, наприклад, за 10 років вартість 1 тройської унції золота зросла з 27,84 тисячі гривень до 129,20 тисячі гривень, передає 24 Канал.

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Тенденція до зростання вартості золота спостерігається практично протягом всього досліджуваного періоду, окрім періоду з 1 квітня 2018 року по 1 квітня 2019 року.

Сергій Мамедов Віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Найбільш стрімке зростання вартості золота як в гривні, так і в доларах США, спостерігалось в період з 2024 року по 2025 рік.

Зверніть увагу! Натомість за останні 5 років за курсом НБУ гривня просіла відносно долара в 1,5 раза – з 27,63 гривні за долар до 41,42 гривні за долар, а за останні 10 років в 1,8 раза – з 23,45 гривні за долар до 41,42 гривні за долар.

Цікаво, що вартість золота в Україні від початку повномасштабного вторгнення росла таким чином:

З 1 квітня 2022 року по аналогічний період у 2023 році – в гривневому еквіваленті за курсом НБУ зростання склало 27%.

З 2023 рік по 2024 рік – 20%.

З 1 квітня 2024 року по 1 квітня 2025 року – 50%.

Таким чином, за 3 роки вартість золота збільшилася майже на 100%.

Як формується вартість золота Золото не прив'язане до жодної валюти, але його вартість формується на основі обсягу пропозиції та попиту на ринку. Золото вважається безпечним активом, а тому використовується для страхування від ризиків в довгостроковій перспективі.

Чи буде ціна на золото рости надалі

Як заявляє Мамедов, через геополітичну нестабільність існує вірогідність, що вартість золота продовжуватиме рости.

Зокрема, це може відбутися й через нову митну політику США. Прогнозується, що в період з 1 квітня 2025 року по 1 квітня 2026 року зростання цін на золото може скласти 10% – 12%,

– додає пан Сергій.

Таким чином, можна зробити висновок, що золото є ефективним інструментом довгострокового фінансування, а саме через збереження коштів від інфляції та відчутний прибуток.