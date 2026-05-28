У цій частині України найбільше золота: де знаходиться українське Ельдорадо

Україна має 3 основні золотоносні провінції. Саме там знаходяться значні поклади цього металу. Найбільшою з цих провінцій вважається – Український щит.

Що відомо про провінцію Український щит?

Вважається, що саме на території Українського щита знаходиться приблизно 75 – 80% від усіх золотих запасів України, повідомляє ресурс "Корисні копалини України".

Читайте також Світові ціни на золото падають, а українці рекордно продають: що відбувається у 2026 році

Територія Українського щита надзвичайно велика. Він простягається вздовж середньої течії Дніпра. Ця "смуга" має довжину понад 1000 км і ширину близько 250 км.

На території Українського щита знаходиться 6 основних родовищ:

Сергіївське родовище;

Клинцівське родовище;

Майське родовище;

Юр'ївське родовище;

родовища "Золота Балка" та "Широка Балка".

Потенційно на цій території знаходиться значно більше родовищ. Ця провінція потребує детальнішого вивчення.

Зверніть увагу! Як повідомляють Держгеонадра, потенційно на цій території – 2 400 тонн золота. А загалом в Україні, імовірно, загальні поклади – 3 000 тонн.

Де ще в Україні є золота?