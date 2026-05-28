У цій частині України найбільше золота: де знаходиться українське Ельдорадо
Україна має 3 основні золотоносні провінції. Саме там знаходяться значні поклади цього металу. Найбільшою з цих провінцій вважається – Український щит.
Що відомо про провінцію Український щит?
Вважається, що саме на території Українського щита знаходиться приблизно 75 – 80% від усіх золотих запасів України, повідомляє ресурс "Корисні копалини України".
Територія Українського щита надзвичайно велика. Він простягається вздовж середньої течії Дніпра. Ця "смуга" має довжину понад 1000 км і ширину близько 250 км.
На території Українського щита знаходиться 6 основних родовищ:
- Сергіївське родовище;
- Клинцівське родовище;
- Майське родовище;
- Юр'ївське родовище;
- родовища "Золота Балка" та "Широка Балка".
Потенційно на цій території знаходиться значно більше родовищ. Ця провінція потребує детальнішого вивчення.
Зверніть увагу! Як повідомляють Держгеонадра, потенційно на цій території – 2 400 тонн золота. А загалом в Україні, імовірно, загальні поклади – 3 000 тонн.
Де ще в Україні є золота?
Карпатська золотоносна провінція посідає друге місце за кількістю вивчених запасів золота. Їх там приблизно 15% від загальноукраїнських. Водночас потенціал цього регіону – 55 тонн золота.
Замикає трійку лідерів за кількістю вивчених золотих запасів – Донбаська золоторудна провінція. Вважається, що там знаходиться 10% золота України. А потенціал цієї провінції гігантський – 400 тонн золота.