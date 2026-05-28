Что известно о провинции Украинский щит?

Считается, что именно на территории Украинского щита находится примерно 75 – 80% от всех золотых запасов Украины, сообщает ресурс "Полезные ископаемые Украины".

Читайте также Мировые цены на золото падают, а украинцы рекордно продают: что происходит в 2026 году

Территория Украинского щита чрезвычайно велика. Он простирается вдоль среднего течения Днепра. Эта "полоса" имеет длину более 1000 км и ширину около 250 км.

На территории Украинского щита находится 6 основных месторождений:

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Сергеевское месторождение;

Клинцовское месторождение;

Майское месторождение;

Юрьевское месторождение;

месторождения "Золотая Балка" и "Широкая Балка".

Потенциально на этой территории находится значительно больше месторождений. Эта провинция требует более детального изучения.

Обратите внимание! Как сообщают Госгеонедра, потенциально на этой территории – 2 400 тонн золота. А в целом в Украине, предположительно, общие залежи – 3 000 тонн.

Где еще в Украине есть золота?