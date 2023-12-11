Спотове золото впало на 0,4% до 1996,24 долара за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії до лютого – впали на 0,1% до 2012,75 долара за унцію.

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Чому ціна золота впала

П'ятничні дані щодо платіжних відомостей у несільськогосподарському секторі США змусили ринок різко скоротити очікування зниження ставки вже у березні 2024 року.

Падіння вартості золота також зумовило:

побоювання, що Федеральна резервна система США запропонує зберегти процентну ставку на колишньому рівні;

очікування даних щодо інфляції у США за листопад;

ймовірне підвищення процентних ставок на більш тривалий термін Банком Англії, Європейським центральним банком та Швейцарським національним банком.

Зверніть увагу! Підвищення відсоткових ставок негативно позначається на цінах на золото, оскільки підвищує вартість можливості інвестування у жовтий метал, який не дає прибутковості.

Чи може знову зрости вартість золота

Якщо банки таки почнуть знижувати процентні ставки, то вартість грошей за інших рівних умов почне теж знижуватися, а це призведе до зростання вартості альтернативних активів.

До таких активів належать:

фондові ринки;

золото;

держоблігації.

Однак через те, що багато центробанків зараз скорочують свої баланси і перестають скуповувати держоблігації – попит на них, ймовірно, не зростатиме. У цьому випадку найбільш привабливою альтернативою для інвесторів будуть фондові ринки та дорогоцінні метали, а насамперед – золото.