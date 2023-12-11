Спотовое золото упало на 0,4% до 1996,24 доллара за унцию, а фьючерсы на золото со сроком действия до февраля упали на 0,1% до 2012,75 доллара за унцию.

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Почему цена золота упала

Пятничные данные о платежных ведомостях в несельскохозяйственном секторе США заставили рынок резко сократить ожидания снижения ставки уже в марте 2024 года.

Падение стоимости золота также обусловило:

опасения, что Федеральная резервная система США предложит сохранить процентную ставку на прежнем уровне;

ожидание данных по инфляции в США за ноябрь;

вероятно повышение процентных ставок на более длительный срок Банком Англии, Европейским центральным банком и Швейцарским национальным банком.

Обратите внимание! Повышение процентных ставок отрицательно сказывается на ценах на золото, поскольку повышает стоимость возможности инвестирования в желтый металл, не дающий прибыльности.

Может ли снова вырасти стоимость золота

Если банки начнут снижать процентные ставки, то стоимость денег при прочих равных условиях начнет тоже снижаться, а это приведет к рост стоимости альтернативных активов.

К таким активам относятся:

фондовые рынки;

золото;

гособлигации.

Однако из-за того, что многие центробанки сейчас сокращают свои балансы и перестают скупать гособлигации – спрос на них, вероятно, не будет расти. В этом случае наиболее привлекательной альтернативой для инвесторов будут фондовые рынки и драгоценные металлы, а в первую очередь золото.