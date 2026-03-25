Ціна золота може знову сягнути 5000 доларів: за яких умов це відбудеться

Сьогодні золото зросло на понад 1%. Вартість цього металу збільшилась через падіння цін на нафту. До того ж на ситуацію впливає послаблення ймовірності, що ФРС збільшить ставку.

Що впливає на вартість золота зараз?

Спотова ціна золота зросла на 1,6%. Вартість такого металу склала – 4 546,59 долара за унцію, повідомляє Reuters.

Водночас ф'ючерси на золото в США з поставкою у квітні зросли на 3,3%. Вони сягнули – 4 545,40 доларів за унцію.

Нам потрібно буде побачити подальше зниження побоювань щодо інфляції, щоб почати розглядати можливість чергового зниження ставки в США в якийсь момент цього року. Якщо це станеться, ціна на золото може знову зрости до 5000 доларів,

– вказує віцепрезидент і старший стратег з металів у Zaner Metals Пітер Грант.

Зауважимо, що вартість нафти дещо падала на фоні можливої деескалації на Близькому Сході. Адже:

США надіслали в Іран пропозицію, спрямовану на закінчення війни;

пропозицію США Ірану передав Пакистан;

місцями для обговорення можуть стати Пакистан та Туреччина, повідомляє Reuters.

Разом з цим, з'явилась інформація про ймовірний новий наступ з боку США на Іран. Для цього американський уряд розглядає можливість відправлення військових на Близький Схід.

Падіння цін на нафту допомагає послабити інфляційний тиск, зменшуючи ймовірність тривалого підвищення процентних ставок. Незважаючи на те що золото є засобом хеджування інфляції, воно втрачає привабливість в умовах високих ставок, оскільки зростає альтернативна вартість утримання недохідного активу,

– вказує видання.

Зверніть увагу! Торік вартість золота зросла на 64%. А у 2026 максимум було встановлено 29 січня, тоді унція сягнула – 5 594,82 долара.

Як змінились ціни на інші дорогоцінні метали?