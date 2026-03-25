Цена золота может снова достичь 5000 долларов: при каких условиях это произойдет

Сегодня золото выросло более чем на 1%. Стоимость этого металла увеличилась из-за падения цен на нефть. К тому же на ситуацию влияет ослабление вероятности, что ФРС увеличит ставку.

Что влияет на стоимость золота сейчас?

Спотовая цена золота выросла на 1,6%. Стоимость такого металла составила – 4 546,59 доллара за унцию, сообщает Reuters.

В то же время фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле выросли на 3,3%. Они достигли – 4 545,40 долларов за унцию.

Нам нужно будет увидеть дальнейшее снижение опасений по инфляции, чтобы начать рассматривать возможность очередного снижения ставки в США в какой-то момент этого года. Если это произойдет, цена на золото может снова вырасти до 5000 долларов,

– указывает вице-президент и старший стратег по металлам в Zaner Metals Питер Грант.

Заметим, что стоимость нефти несколько падала на фоне возможной деэскалации на Ближнем Востоке. Ведь:

США направили в Иран предложение, направленное на окончание войны;

предложение США Ирану передал Пакистан;

местами для обсуждения могут стать Пакистан и Турция, сообщает Reuters.

Вместе с этим, появилась информация о вероятном новом наступлении со стороны США на Иран. Для этого американское правительство рассматривает возможность отправки военных на Ближний Восток.

Падение цен на нефть помогает ослабить инфляционное давление, уменьшая вероятность длительного повышения процентных ставок. Несмотря на то что золото является средством хеджирования инфляции, оно теряет привлекательность в условиях высоких ставок, поскольку растет альтернативная стоимость содержания недоходного актива,

– указывает издание.

Обратите внимание! В прошлом году стоимость золота выросла на 64%. А в 2026 максимум был установлен 29 января, тогда унция достигла – 5 594,82 доллара.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?