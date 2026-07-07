Китай скуповує золото рекордними темпами: як це вплине на ціну металу

Попри коливання світових цін на дорогоцінний метал, Китай продовжує активно нарощувати свої золоті резерви. У червні центробанк країни здійснив найбільшу закупівлю з жовтня 2023 року, збільшивши запаси на 480 тисяч тройських унцій.

Як це вплине на ціну золота

Відтак його обсяг на балансі сягнув 75,44 мільйона тройських унцій. Деталі повідомили в Bloomberg у вівторок, 7 липня.

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Цікаво, що Пекін продовжив найдовшу безперервну серію закупівель щонайменше з 2015 року – вона триває вже 20 місяців і свідчить про спробу диверсифікувати свої міжнародні резерви.

Нагадаємо, що в червні золото втратило 12% вартості й опустилося нижче 4 тисяч доларів за тройську унцію. Це стало найбільшим місячним спадом для дорогоцінного металу з 2008 року.

Тиск на котирування посилили інфляційні ризики, пов'язані з війною на Близькому Сході, а також сигнали від Федеральної резервної системи США щодо можливого підвищення процентних ставок. Річ у тім, що золото не приносить процентного доходу, тож такий сценарій для нього традиційно є негативним.

Зрештою, низка провідних банків світу, як-от Goldman Sachs і Deutsche Bank, переглянула в бік зниження свої прогнози щодо вартості активу до кінця 2026 року.

Щоправда, у довгостроковій перспективі якраз стабільний попит з боку офіційного сектора й надалі підтримуватиме золото. За результатами нового опитування Всесвітньої ради по золоту, збільшити свої резерви протягом наступних 12 місяців планує рекордна кількість центробанків.

До слова, тройська унція (ozt) дорівнює 31,1035 грама, це стандартна одиниця вимірювання маси дорогоцінних металів