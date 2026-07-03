Скільки коштує золотий брухт

Нацбанк повідомляє, що ціна золота в брухті залежить від проби. До слова, число на ній означає кількість чистого металу у сплаві.

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Станом на п'ятницю, 3 липня, розцінки в Україні такі:

для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам – 1 912,58 гривні;

375 пробу – 2 153,80 гривні за грам;

500 пробу – 2 871,74 гривні за грам;

583 пробу – 3 348,44 гривні за грам;

585 пробу – 3 359,93 гривні за грам;

750 пробу – 4 307,60 гривні за грам;

900 пробу – 5 169,12 гривні за грам;

999 пробу – 5 737,73 гривні за грам.

Скільки коштує банківське золото

Натомість вартість банківського цінного металу визначають дещо складніше. У новому розпорядженні регулятора йдеться про:

золото найвищої категорії – 5 801,48 гривні за грам;

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 784,08 гривні за грам;

золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує – 5 743,47 гривні за грам.

Що відбувається на світовому ринку

До слова, а от світові ціни знову пішли вгору. У п'ятницю спотова вартість металу зросла на 1,3% – до 4 174,21 долара за унцію, і це може перервати серію з чотирьох тижнів поспіль, протягом яких золото дешевшало.

Аналітики пов'язують зміни зі зниженням очікувань щодо швидкого підвищення процентних ставок ФРС США, пише Reuters.