Скільки коштує золотий брухт
Нацбанк повідомляє, що ціна золота в брухті залежить від проби. До слова, число на ній означає кількість чистого металу у сплаві.
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Станом на п'ятницю, 3 липня, розцінки в Україні такі:
- для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам – 1 912,58 гривні;
- 375 пробу – 2 153,80 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 871,74 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 348,44 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 359,93 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 307,60 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 169,12 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 737,73 гривні за грам.
Скільки коштує банківське золото
Натомість вартість банківського цінного металу визначають дещо складніше. У новому розпорядженні регулятора йдеться про:Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
- золото найвищої категорії – 5 801,48 гривні за грам;
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 784,08 гривні за грам;
- золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує – 5 743,47 гривні за грам.
Що відбувається на світовому ринку
До слова, а от світові ціни знову пішли вгору. У п'ятницю спотова вартість металу зросла на 1,3% – до 4 174,21 долара за унцію, і це може перервати серію з чотирьох тижнів поспіль, протягом яких золото дешевшало.
Аналітики пов'язують зміни зі зниженням очікувань щодо швидкого підвищення процентних ставок ФРС США, пише Reuters.