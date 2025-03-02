Тиждень масштабних обвалів: як змінилися ціни на золото та срібло

За тиждень відомі дорогоцінні метали суттєво впали в ціні. Ба більше, золото та срібло зафіксували відчутні обвали за останній місяць зими – лютий.

Як змінилася ціна золота за тиждень

Золото закінчило тиждень, який завершився 28 лютого, із суттєвим спадом. Ба більше, дорогоцінний метал наблизився до найбільшого тижневого обвалу з листопада. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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28 листопада ф'ючерси на золото торгувалися на рівні 2867,30 долара за унцію. За тиждень контракти впали в ціні на 2,79%. Проте з початку року дорогоцінний метал подорожчав майже на 9%, згідно з даними MarketWatch. Золото реагувало на посилення позицій долара на ринку, який за минулий тиждень подорожчав майже на 1% та політику Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки.

Зверніть увагу! На спотовому ринку вартість золота у п'ятницю становила 2876,36 долара за унцію. На початку тижня золото коштувало 2937,27 долара за унцію, повідомляє Всесвітня рада з золота. Ціна одного грама золота наприкінці тижня становила 92,48 долара.

Як пройшов тиждень на ринку для срібла

Срібло також завершило минулий тиждень зі спадом. За цей період метал подешевшав на 4,3%. На кінець тижня срібло торгувалося на рівні 31 долара за унцію, за даними Markets Insider. За лютий метал втратив в ціні 0,5%, а за даними TradingEconomics срібло втратило в ціні 1,6%. Водночас з початку 2025 року срібло здорожчало на 7,6%.

На срібло тиснуть кілька факторів:

Невизначеність щодо попиту на срібло на ринку;

Сильні позиції долара США;

Тарифна політика США та Дональда Трампа.

Як змінилися ціни на мідь

Ціна на мідь (ф'ючерси) у п'ятницю, 28 лютого, впала на 1,10% до 4,52 долара за фунт (0,45 кілограма). Проте за тиждень метал зафіксував незначне зростання – 0,09%. При цьому за місяць метал зріс в ціні всього на 0,13%. Тоді як вартість тонни міді на кінець тижня становила 9363,5, інформує портал LME. За тиждень метал втратив в ціні майже 126 доларів.

На метал тиснуть побоювання щодо тарифів з боку США. Нагадаємо, що у Трампа розглядають можливість запровадження мит на мідь. Раніше американці уже ввели тарифи на алюміній та сталь для всіх країн без винятків. У Білому домі заявили, що американська промисловість залежить від цього металу, тож його виробництво має зосередитися на національному ринку.

Крім того, США так планують послабити позиції Китаю, який є їхнім головним конкурентом. Нагадаємо, що саме Китай є найбільшим споживачем міді у світі.