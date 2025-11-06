Цей метал знову росте в ціні: яка вартість золота сьогодні
- Ціна золота зросла на 0,7% і становить 4 011,79 долара за унцію через падіння долара, тривалий локдаун в США.
- Аналітики очікують подальше зростання ціни на золото до 4 200 доларів за унцію до кінця року через можливе зниження ставки Федеральної резервної системи.
Золото відчутно подорожчало в четвер. Тепер його ціна вища 4 000 доларів. Імовірно, цей метал дорожчатиме і надалі на фоні нестабільної ситуації, що виникла зараз.
Як подорожчало золото?
Спотова вартість золота зросла на 0,7%. Тепер його ціна – 4 011,79 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Чому подорожчало золото:
- падає долар;
- тривалий шатдаун в США;
- зростаюче занепокоєння, щодо економічних перспектив.
Хоча короткострокові ціни, ймовірно, продовжать консолідуватися, ми очікуємо, що подальше зниження ставки Федеральної резервної системи призведе до зростання ціни на золото до 4 200 доларів за унцію до кінця року,
– повідомляє аналітик UBS Джованні Стауново.
Зверніть увагу! Індекс долара DXY впав на 0,2% впав після досягнення чотиримісячного максимуму на попередній сесії.
Зауважимо, що голова ФРС Джером Пауелл висловив сумніви, щодо того, що процентні ставки будуть знижуватись у 2025 році. Аналітики оцінюють імовірність так:
- зараз зниження ставки очікують 63%;
- ще на минулому тижні очікували на зниження ставки ФРС – понад 90%.
Важливо! Золото почуває себе добре в умовах низьких процентних ставок.
Як змінилась вартість інших дорогоцінних металів?
Спотова вартість срібла зросла на 1,4%. Тепер ціна цього металу – 48,74 долара за унцію.
Платина зросла в ціні на – 0,4%. Унція цього металу коштує – 1 567,01 долара.
Здорожчав і паладій на 1,1%. Він тепер коштує – 1 434,22 долара.
Цікаво! З даними Reuters, рекордна вартість золота у 2025 році була встановлена 20 жовтня – 4 381,21 долара за унцію.