Цей метал знову росте в ціні: яка вартість золота сьогодні

Золото відчутно подорожчало в четвер. Тепер його ціна вища 4 000 доларів. Імовірно, цей метал дорожчатиме і надалі на фоні нестабільної ситуації, що виникла зараз.

Як подорожчало золото?

Спотова вартість золота зросла на 0,7%. Тепер його ціна – 4 011,79 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чому подорожчало золото:

падає долар;

тривалий шатдаун в США;

зростаюче занепокоєння, щодо економічних перспектив.

Хоча короткострокові ціни, ймовірно, продовжать консолідуватися, ми очікуємо, що подальше зниження ставки Федеральної резервної системи призведе до зростання ціни на золото до 4 200 доларів за унцію до кінця року,

– повідомляє аналітик UBS Джованні Стауново.

Зверніть увагу! Індекс долара DXY впав на 0,2% впав після досягнення чотиримісячного максимуму на попередній сесії.

Зауважимо, що голова ФРС Джером Пауелл висловив сумніви, щодо того, що процентні ставки будуть знижуватись у 2025 році. Аналітики оцінюють імовірність так:

зараз зниження ставки очікують 63%;

ще на минулому тижні очікували на зниження ставки ФРС – понад 90%.

Важливо! Золото почуває себе добре в умовах низьких процентних ставок.

Як змінилась вартість інших дорогоцінних металів?

Спотова вартість срібла зросла на 1,4%. Тепер ціна цього металу – 48,74 долара за унцію.

Платина зросла в ціні на – 0,4%. Унція цього металу коштує – 1 567,01 долара.

Здорожчав і паладій на 1,1%. Він тепер коштує – 1 434,22 долара.

Цікаво! З даними Reuters, рекордна вартість золота у 2025 році була встановлена 20 жовтня – 4 381,21 долара за унцію.