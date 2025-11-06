Этот металл снова растет в цене: какова стоимость золота сегодня
- Цена золота выросла на 0,7% и составляет 4 011,79 доллара за унцию из-за падения доллара, длительного локдауна в США.
- Аналитики ожидают дальнейший рост цены на золото до 4 200 долларов за унцию до конца года из-за возможного снижения ставки Федеральной резервной системы.
Золото ощутимо подорожало в четверг. Теперь его цена выше 4 000 долларов. Вероятно, этот металл будет дорожать и в дальнейшем на фоне нестабильной ситуации, возникшей сейчас.
Как подорожало золото?
Спотовая стоимость золота выросла на 0,7%. Теперь его цена – 4 011,79 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Нужно успеть раньше Китая: Трамп сделал неожиданное заявление
Почему подорожало золото:
- падает доллар;
- длительный шатдаун в США;
- растущее беспокойство, относительно экономических перспектив.
Хотя краткосрочные цены, вероятно, продолжат консолидироваться, мы ожидаем, что дальнейшее снижение ставки Федеральной резервной системы приведет к росту цены на золото до 4 200 долларов за унцию до конца года,
– сообщает аналитик UBS Джованни Стауново.
Обратите внимание! Индекс доллара DXY упал на 0,2% упал после достижения четырехмесячного максимума на предыдущей сессии.
Заметим, что председатель ФРС Джером Пауэлл выразил сомнения, относительно того, что процентные ставки будут снижаться в 2025 году. Аналитики оценивают вероятность так:
- сейчас снижение ставки ожидают 63%;
- еще на прошлой неделе ожидали снижения ставки ФРС – более 90%.
Важно! Золото чувствует себя хорошо в условиях низких процентных ставок.
Как изменилась стоимость других драгоценных металлов?
Спотовая стоимость серебра выросла на 1,4%. Теперь цена этого металла – 48,74 доллара за унцию.
Платина выросла в цене на – 0,4%. Унция этого металла стоит – 1 567,01 доллара.
Подорожал и палладий на 1,1%. Он теперь стоит – 1 434,22 доллара.
Интересно! По данным Reuters, рекордная стоимость золота в 2025 году была установлена 20 октября – 4 381,21 доллара за унцию.