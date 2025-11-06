Этот металл снова растет в цене: какова стоимость золота сегодня

Золото ощутимо подорожало в четверг. Теперь его цена выше 4 000 долларов. Вероятно, этот металл будет дорожать и в дальнейшем на фоне нестабильной ситуации, возникшей сейчас.

Как подорожало золото?

Спотовая стоимость золота выросла на 0,7%. Теперь его цена – 4 011,79 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Почему подорожало золото:

падает доллар;

длительный шатдаун в США;

растущее беспокойство, относительно экономических перспектив.

Хотя краткосрочные цены, вероятно, продолжат консолидироваться, мы ожидаем, что дальнейшее снижение ставки Федеральной резервной системы приведет к росту цены на золото до 4 200 долларов за унцию до конца года,

– сообщает аналитик UBS Джованни Стауново.

Обратите внимание! Индекс доллара DXY упал на 0,2% упал после достижения четырехмесячного максимума на предыдущей сессии.

Заметим, что председатель ФРС Джером Пауэлл выразил сомнения, относительно того, что процентные ставки будут снижаться в 2025 году. Аналитики оценивают вероятность так:

сейчас снижение ставки ожидают 63%;

еще на прошлой неделе ожидали снижения ставки ФРС – более 90%.

Важно! Золото чувствует себя хорошо в условиях низких процентных ставок.

Как изменилась стоимость других драгоценных металлов?

Спотовая стоимость серебра выросла на 1,4%. Теперь цена этого металла – 48,74 доллара за унцию.

Платина выросла в цене на – 0,4%. Унция этого металла стоит – 1 567,01 доллара.

Подорожал и палладий на 1,1%. Он теперь стоит – 1 434,22 доллара.

Интересно! По данным Reuters, рекордная стоимость золота в 2025 году была установлена 20 октября – 4 381,21 доллара за унцию.