Ціна знову іде вгору: скільки сьогодні коштує золото

Сьогодні ціни на золото зросли на понад 1%. Цьому сприяла сукупність факторів. Зокрема, незначне зниження долара.

Як змінилась ціна на золото?

Спотова вартість золота сягнула – 3 981,27 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Нещодавній перехід до більшої схильності до уникнення ризиків на фінансових ринках через зростання занепокоєння щодо оцінки фондового ринку допомагає стабілізувати ціну на золото після його відступу з рекордних рівнів,

– каже аналітик Julius Baer Карстен Менке.

Також на золото вплинули такі фактори:

тривалий шатдаун в США;

зниження ставки ФРС (голова ФРС дав зрозуміти, що це з великою імовірністю останнє зниження за рік);

геополітична ситуація;

значний попит на безпечні активи.

Якщо спиратися на сьогоднішній показник, вийде, що загалом за рік золото зросло в ціні на понад 52%. За даними Reuters, максимум було зафіксовано 20 жовтня – 4 381,21 долара за унцію.

Які ціни на інші дорогоцінні метали?