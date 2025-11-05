Цена снова идет вверх: сколько сегодня стоит золото
- Цена золота сегодня выросла более чем на 1%, достигнув 3 981,27 доллара за унцию.
- На рост цены повлияли такие факторы, как снижение доллара, длительный шатдаун в США, снижение ставки ФРС, геополитическая ситуация и спрос на безопасные активы.
Сегодня цены на золото выросли более чем на 1%. Этому способствовала совокупность факторов. В частности, незначительное снижение доллара.
Как изменилась цена на золото?
Спотовая стоимость золота достигла – 3 981,27 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Недавний переход к большей склонности к избеганию рисков на финансовых рынках из-за роста беспокойства относительно оценки фондового рынка помогает стабилизировать цену на золото после его отступления с рекордных уровней,
– говорит аналитик Julius Baer Карстен Менке.
Также на золото повлияли следующие факторы:
- длительный шатдаун в США;
- снижение ставки ФРС (председатель ФРС дал понять, что это с большой вероятностью последнее снижение за год);
- геополитическая ситуация;
- значительный спрос на безопасные активы.
Если опираться на сегодняшний показатель, получится, что в целом за год золото выросло в цене более чем на 52%. По данным Reuters, максимум был зафиксирован 20 октября – 4 381,21 доллара за унцию.
Какие цены на другие драгоценные металлы?
Спотовая стоимость серебра выросла. Она увеличилась на 1,6% – до 47,87 доллара за унцию.
Платина, свою очередь, подорожала на 0,7%. Теперь она стоит – 1 546,21 доллара за унцию.
А палладий вырос в цене на 1,3%. Теперь он стоит – 1 408,99 доллара за унцию.