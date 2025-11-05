Цена снова идет вверх: сколько сегодня стоит золото

Сегодня цены на золото выросли более чем на 1%. Этому способствовала совокупность факторов. В частности, незначительное снижение доллара.

Как изменилась цена на золото?

Спотовая стоимость золота достигла – 3 981,27 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Недавний переход к большей склонности к избеганию рисков на финансовых рынках из-за роста беспокойства относительно оценки фондового рынка помогает стабилизировать цену на золото после его отступления с рекордных уровней,

– говорит аналитик Julius Baer Карстен Менке.

Также на золото повлияли следующие факторы:

длительный шатдаун в США;

снижение ставки ФРС (председатель ФРС дал понять, что это с большой вероятностью последнее снижение за год);

геополитическая ситуация;

значительный спрос на безопасные активы.

Если опираться на сегодняшний показатель, получится, что в целом за год золото выросло в цене более чем на 52%. По данным Reuters, максимум был зафиксирован 20 октября – 4 381,21 доллара за унцию.

Какие цены на другие драгоценные металлы?