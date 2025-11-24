Ціна золота швидко летить вниз: до чого тут план Трампа

Ціна на золото падає. Вартість цього металу знижується уже третю сесію поспіль. Зокрема, цьому сприяє зміцнення долара.

Що відбувається з вартістю золота?

Спотова вартість золота впала на 0,3%. Зараз ціна цього металу складає – 4 055,73 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Індекс долара сягнув майже шестимісячного максимуму. Зараз він уже більш як 100.

Як повідомляє CME FedWatch Tool, імовірність зниження ставки ФРС у грудні впала до 69%. Нагадаємо, що аналітики чекають падіння цього показника на 25 базисних пунктів у наступному місяці.

Ще на минулому тижні ймовірність зниження ставки оцінювали у 40%. Згодом, після позитивних коментарів президента ФРС Нью-Йорка Джона Вільямса, цей показник збільшився до 74%.

У наступні три-п'ять тижнів золото матиме плоский або негативний підтекст, оскільки суттєвої підтримки для "биків" не буде за відсутності геополітичної напруженості,

– наголосив старший аналітик брокерської компанії Reliance Securities Джигар Тріведі.

Також вагомий вплив на вартість золота має ситуація в Україні. Йдеться саме про мирний план Трампа. Зараз сторони продовжують працювати над цими домовленостями. Річ у тім, що пропозиція американського президента переважно враховує саме інтереси Москви, а не Києва. Така ситуація викликала обурення навіть серед прихильників Трампа.

Важливо! Як раніше повідомляло видання Reuters, 20 жовтня золото встановило ціновий рекорд цього року. У 2025 році максимум золота сягнув – 4 381,21 долара.

Як змінилась вартість інших дорогоцінних металів?